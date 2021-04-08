Наглядова рада Благодійного фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр підтримує позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму в Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр у Києві.

Таким чином благодійний фонд підтримав позицію членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

У фонді зауважили, що цілком розділяють дух і слово заяви, яка є мудрим і своєчасним підсумком важливого етапу громадського обговорення щодо принципів зведення меморіального комплексу в Бабиному Яру.

– Ми раді, що ці принципи, викладені у позиції, вже втілюються в життя у всій роботі, яку здійснює Меморіал Голокосту Бабин Яр, – йдеться у заяві.

Принцип перший

Тільки об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, українського суспільства та держави може бути запорукою гідної меморіалізації історичної пам’яті Бабиного Яру.

Саме тому благодійний фонд цінує Меморандум про співпрацю, підписаний їхнім представником, членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером та міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком у присутності президента України Володимира Зеленського 29 вересня 2020 року.

Вся подальша робота Меморіалу ведеться відповідно до положень цього Меморандуму.

Принцип другий

Тільки інклюзивна модель, що базується на нормах українського та міжнародного права з урахуванням національного, релігійного та соціального складу жертв тоталітаризмів, може бути основою спільної пам’яті.

В основу концепції меморіалізації Бабиного Яру, яку виконавча команда Меморіального центру представила наприкінці січня цього року, покладена саме ідея інклюзивності та залучення.

Концепція передбачає створення цілої низки музеїв, установ та просторів в рамках єдиного меморіального комплексу, який дозволить створити простір спільної та повноцінної пам’яті:

Музею трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

Музею Голокосту в Україні та Східній Європі;

Музею історії забуття трагедії Бабиного Яру;

Музею історії місця та Куренівської трагедії;

Інсталяції, присвяченої жертвам трагедії;

Простору для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;

Освітнього та наукового центру, майданчика для дискусій;

Медіатеки, бібліотеки, архіву і колекції;

Освітньо-ігрового простору для дітей;

Центру реабілітації наслідків психологічної травми.

Принцип третій

Реалізовуючи подібні проекти, слід враховувати не лише високі стандарти науковості, але й релігійні почуття представників тих конфесій, вірні яких покояться на цій території.

Це дуже важливий принцип, саме тому усі проекти меморіалу ґрунтуються на детальних наукових дослідженнях і діалозі з усіма зацікавленими сторонами.

З вересня 2020 року діє Громадська рада Меморіалу, до складу якої входить 19 представників різних секторів громадського суспільства України, основне завдання якої – здійснення незалежного громадського контролю та супроводу роботи Меморіалу.

Меморіал співпрацює з авторитетними міжнародними організаціями та установами, які десятиріччями займаються меморіалізацією пам’яті жертв Другої Світової війни та Голокосту.

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Так, у 2020 році укладена Угода про співпрацю щодо обміну архівною інформацією з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем; підписаний договір про співпрацю із Centropa, єврейською неурядовою організацією, що базується у Відні, Гамбурзі, Будапешті та Вашингтоні та займається збереженням єврейської пам’яті в Центральній та Східній Європі.

У 2021 році також підписана Угода про співпрацю із Федеральним архівом Німеччини. Така співпраця дає можливість спиратися на міжнародний досвід та експертизу у таких питаннях.

Окрім цього, фонд має підтримку європарламентарів. В січні 2021 року робоча група Європейського парламенту Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього оприлюднила декларацію з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня. А наприкінці минулого року польський Сейм оголосив про створення парламентської робочої групи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Принцип четвертий

Плани та дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування жертв Бабиного Яру, не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій.

Це дійсно вкрай важливо, щоб окремі політики заради тимчасової політичної вигоди не маніпулювали темою вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та Голокосту.

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Саме тому фонд підтримує позицію і членів ВРЦіРО, і абсолютної більшості українських рабинів, які у березні 2021 року звернулися до влади міста Києва задля уникнення політизації та маніпуляцій навколо теми вшанування пам’яті жертв Голокосту.

У фонді зазначили, що тільки прозорість та відкритість є найкращим способом протидії таким маніпуляціям як зараз, так й у майбутньому. Тому вони відкрито і своєчасно оприлюднюють повну інформацію щодо діяльності Меморіалу та його численних проектів шляхом проведення публічних подій, публікацій всіх матеріалів та інформації на офіційному сайті Меморіалу, у засобах масової інформації та презентуючи Громадській раді Меморіалу тощо.

Принцип п’ятий

Цей процес має відбуватися під гаслом: Ніколи більше! У фонді переконані, що тільки здатність співчувати іншій людині може привести до високої мети: Ніколи більше!

Саме тому меморіальний комплекс, присвячений трагедії Бабиного Яру, повинен зберігати пам’ять про кожну людину. Цьому присвячений один з головних проектів Меморіалу – проект Імена, мета якого – знайти та відродити імена всіх жертв Бабиного Яру.

За понад рік існування проекту вченим та дослідникам Меморіалу вдалося встановити 27,3 тис. імен жертв. Робота із пошуку нині також триває.

На цьому ж принципі базуються чинні проекти, зведені у Бабиному Яру: аудіовізуальна інсталяція Дзеркальне поле та аудіоінсталяція Дорогою Скорботи та біля пам’ятника Менора, де промовляються імена всіх жертв.

Меморіал Голокосту Бабин Яр покликаний перетворити Бабин Яр з місця забуття на місце гідної пам’яті кожного, хто там загинув – євреїв, українців, ромів, людей різних національностей. Він стане останнім у світі меморіалом, який буде створено за життя живих свідків трагедії.

У фонді зазначили, що гідна, поважна, чесна пам’ять про трагедії та їхні жертви – це невіддільний принцип розвитку сучасного гуманістичного світового суспільства, а також запорука миру та розвитку.

Джерело: Бабин Яр