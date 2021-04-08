Мітинг проти карантину у Запоріжжі закінчився відкриттям справи

Несанкціонований мітинг проти закриття непродовольчого ринку у Запоріжжі закінчився відкриттям кримінального провадження.

До поліції надійшов дзвінок про те, що на зупинці громадського транспорту понад 30 працівників місцевого ринку перекрили дорогу. Вони висловлювали незадоволення через його закриття.

Поліція зазначає, що учасників акції закликали припинити перешкоджати руху транспорту. Проте одна з них поводилася дуже зухвало, ігноруючи обмеження посиленого карантину.

Правоохоронці намагались притягнути її до адмінвідповідальності, проте близько 20 учасників заходу почали чинити опір, щоб завадити цьому. Кримінальне провадження відкрили за ознаками статті 342 Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Карантин у Запоріжжі

З 3 квітня місцеві органи влади запровадили посилений карантин у Запоріжжі. Таке рішення ухвалили через різке зростання захворюваності на коронавірус.

У місті забороняється робота закладів харчування у вихідні, а також у будні дні з 20.00 вечора до 6.00 ранку. Також у місті заборонена робота закладів культури, непродовольчих ринків і магазинів.