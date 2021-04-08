Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників із мінометів.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

На обстріл російсько-окупаційних військ українська сторона відкрила вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ.

Порушення режиму тиші на Донбасі

Протягом трьох днів моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1550 випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Такими є дані звіту місії станом на 7 квітня.

Переважна більшість порушень – 1 424 – були в Донецькій області. У Луганській області ОБСЄ нарахувала 126 випадків, усі з яких – вибухи.

Джерело: ОТУ Схід