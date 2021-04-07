У Соснівці Львівської області директора ліцею №2 притягли до відповідальності за булінг над учнями. Жінці не подобався зовнішній вигляд дітей.

Жінка дозволяла некоректні вислови, коли спілкувалася з учнями. Зокрема, вона дорікала дітям, які носять спортивні та діряві штани. Крім того, директор одного разу вказала одній дівчинці на целюліт.

Школярі записали аудіо однієї з розмов директора з учнями та анонімно розповсюдили у соцмережах.

У поліції підтвердили, що під час моніторингу соціальних мереж знайшли інформацію щодо булінгу в одній зі шкіл.

– За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять, – додали у поліції.

На директора склали протокол за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф у від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин.

Булінг на Херсонщині

За цькування однокласника на Херсонщині оштрафували матір школяра. В одній зі шкіл Бериславського району Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Один із них пожалівся матері на цькування, жінка у свою чергу звернулася до поліції.

Школяр систематично знущався не тільки над цим хлопчиком. Він постійно словесно принижував однокласника, розкидав його речі, штовхав та погрожував побити.