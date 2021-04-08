Припинення вогню на Донбасі: президент зустрівся з представником НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем. Український глава держави подякував Альянсу за підтримку.

Зеленський зазначив на початку зустрічі, що на сході української держави збільшилася кількість пострілів. Саме тому Україна закликає Росію припинити вогонь.

Як повідомляє сайт НАТО, Північноатлантичний Альянс також закликає Російську Федерацію вивести бойові сили з території української держави.

Голова Військового комітету НАТО запевнив українського президента, що Альянс повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Грузія підтримала Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою МЗС Грузії Давідом Залкаліані. Політики обговорили дії Російської Федерації. Зокрема розмова стосувалася стягування військ РФ до кордонів України.

Грузинський колега запевнив міністра у підтримці Грузії щодо державного суверенітету України. За його словами, Грузія готова долучитися до міжнародної підтримки для стримання агресивних дій Російської Федерації.