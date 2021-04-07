Реєстрація на отримання 8 тис. допомоги ФОПам розпочнеться наступного тижня

Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тис. грн можна буде вже наступного тижня. Про це під час засідання повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення, яке дозволить запустити механізм підтримки громадян та бізнесу у червоних зонах, під час засідання ухвалив Кабмін.

За словами Дениса Шмигаля, ФОПи і наймані застраховані працівники, які постраждали через введення карантину у червоних зонах, зможуть отримати виплати автоматично після того, як подадуть заявку на порталі або в застосунку Дія.

Допомога ФОПам

Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила закон про допомогу ФОПам на карантині.

Він передбачає, що застраховані наймані працівники суб’єктів господарювання та ФОПи, які постраждали через запровадження додаткових карантинних обмежень, отримают від держави одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн.

З бюджету у 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн.