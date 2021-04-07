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Факти / Україна
Людмила Богданова |

США нададуть Україні холодильники для вакцини Pfizer

Вищий федеральний орган США – Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні холодильники для зберігання та транспортування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNtech.

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Крім того, за зверненням України USAID бере участь в укладанні договору з логістичною компанією для транспортування вакцини.

Про це повідомило Посольство США в Україні.

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Вакцина Pfizer в Україні

Американська фармацевтична компанія Pfizer надасть Україні 10 млн доз препарату. Відповідну угоду підписав 6 квітня президент України Володимир Зеленський з гендиректором Pfizer.

Очікується, що всі обіцяні дози препарату надійдуть протягом року. До цього планувалося отримання лише 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Головний компонент препарату – молекула матричної РНК. Розробники повідомляють, що вакцина Pfizer ефективна на 95%. Це найвищий показник серед усіх зареєстрованих вакцин від коронавірусу.

Фото: Pexels

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