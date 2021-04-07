У регіонах, які перебувають у червоній зоні карантину, тепер можна торгувати посадковими матеріалами. Також дозволили працювати хімчисткам.

Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабмін. Раніше у регіонах червоної зони була заборонена будь-яка торгівля, крім продуктових і зоомагазинів.

Але завдяки рішенню Кабміну, тепер у регіонах, які перебувають у червоній зоні карантину, працюватимуть хімчистки, магазини, у яких продають посадковий матеріал, а також банки, АЗС, аптеки, продовольчі, зоомагазини і магазини побутової хімії.

Разом з тим під забороною все ще залишається робота ТРЦ, розважальних закладів, закладів громадського харчування і непродовольчих ринків, а також магазинів.

Поділ України на зони

Оскільки з лютого в Україні діє адаптивний карантин, то кожен регіон країни належить до певного рівня епіднебезпеки: червоного, помаранчевого або жовтого.

Станом на 7 квітня до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Детальніше про поділ на зони карантину можна прочитати у нашому матеріалі.