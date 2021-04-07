В МЗС назвали причину звільнення низки послів України

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії і відділенні ООН в Женеві через планову ротацію дипломатів.

Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що в українській дипломатичній службі посли працюють в одній країні, як правило, близько п’яти років.

А частина зазначених дипломатів перевищила цей термін у кілька разів. Тому через ротацію звільнили:

посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова;

посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при ЄС Миколу Точицького;

посла в Іраку Віктора Недопаса;

посла в Таїланді, Лаосі та М’янмі Андрія Бешту;

посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменської Республіці Вадима Вахрушева;

посла України в ОАЕ та Бахрейні Юрія Полуреза.

Але навіть попри звільнення, вони залишаються частиною української дипломатичної служби.

Призначення посла України у США

У лютому цього року Оксана Маркарова стала послом України у США. Указ про її призачення підписав Володимир Зеленський.

За словами президента, її кандидатура мала три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.