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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

В МЗС назвали причину звільнення низки послів України

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії і відділенні ООН в Женеві через планову ротацію дипломатів.

МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що в українській дипломатичній службі посли працюють в одній країні, як правило, близько п’яти років.

А частина зазначених дипломатів перевищила цей термін у кілька разів. Тому через ротацію звільнили:

  • посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова;
  • посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при ЄС Миколу Точицького;
  • посла в Іраку Віктора Недопаса;
  • посла в Таїланді, Лаосі та М’янмі Андрія Бешту;
  • посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменської Республіці Вадима Вахрушева;
  • посла України в ОАЕ та Бахрейні Юрія Полуреза.
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Але навіть попри звільнення, вони залишаються частиною української дипломатичної служби.

Призначення посла України у США

У лютому цього року Оксана Маркарова стала послом України у США. Указ про її призачення підписав Володимир Зеленський.

За словами президента, її кандидатура мала три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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