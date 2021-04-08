1,1 млн жителів залишились без води: ООН відреагувала на обстріли на Донбасі

Організація Об’єднаних Націй закликає утриматися від нанесення ударів по критично важливій інфраструктурі водопостачання Донбасу.

Про це заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик.

За його словами, ООН відомо про те, що 6 квітня внаслідок обстрілу пошкодили лінію електропостачання біля головної водонасосної станції південного Донбасу.

Без постачання води залишилися понад 1,1 млн жителів п’ятдесяти прилеглих населених пунктів з обох сторін лінії зіткнення.

– Хоча сьогодні ремонтні бригади змогли швидко полагодити пошкоджені лінії електропередач, ми повторюємо заклик до всіх учасників не завдавати удари по критично важливій інфраструктурі водопостачання на сході України, – заявив Дюжаррік.

У цьому році ООН і її партнерам потрібно витратити $168 млн, щоб допомогти найбіднішим двом мільйонам з 3,4 мільйона жителів східної України. Нині ООН отримала тільки 5,5% від цієї суми.

Переговори щодо Донбасу

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав спосіб розблокування переговорів щодо Донбасу. За його словами, для врегулювання конфлікту на Сході України потрібно максимально залучити США.

На думку Кравчука, це єдина країна, здатна змінити ситуацію та діяти різко.