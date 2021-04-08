Курс валют НБУ на 8 квітня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 квітня 2021 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,89 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,83 грн/1$.
Також трохи зросла європейська валюта і наразі становить 33,13 грн/1€, днем раніше євро було 32,89 грн/1€.
Зріс і польський злотий, а ось російський рубль послабився.
Курс валют в Україні від НБУ на 8.04:
- $1 – 27,8923 грн;
- €1 – 33,1388 грн;
- 1 польський злотий – 7,2337 грн;
- 10 російських рублів – 3,5843 грн.
Що буде з курсом долара у квітні
На початку квітня українці могли помітити валютні коливання. Але економіст Олександр Хмелевський переконаний, що, попри такі стрибки, протягом місяця не варто очікувати значного здорожчання американської валюти.
Хоча, якщо є вільні кошти, то варто її все ж купити. Яким буде курс долара в Україні у квітні – читайте на Фактах ICTV.
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