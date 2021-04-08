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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Долар і євро здорожчали: курс валют в Україні 8 квітня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 квітня 2021 року.

Курс долара

НБУ встановив курс долара на рівні 27,89 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,83 грн/1$.

Також трохи зросла європейська валюта і наразі становить 33,13 грн/1€, днем ​​раніше євро було 32,89 грн/1€.

Зріс і польський злотий, а ось російський рубль послабився.

Курс валют в Україні від НБУ на 8.04:

  • $1 – 27,8923 грн;
  • €1 – 33,1388 грн;
  • 1 польський злотий – 7,2337 грн;
  • 10 російських рублів – 3,5843 грн.

Курс валют НБУ на 8 квітня 2021 в Україні

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Що буде з курсом долара у квітні

На початку квітня українці могли помітити валютні коливання. Але економіст Олександр Хмелевський переконаний, що, попри такі стрибки, протягом місяця не варто очікувати значного здорожчання американської валюти.

Хоча, якщо є вільні кошти, то варто її все ж купити. Яким буде курс долара в Україні у квітні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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