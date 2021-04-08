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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Екстрене засідання ТКГ: сторони погодились на дотримання режиму тиші

Учасники Тристоронньої контактної групи підтвердили готовність дотримання режиму припинення вогню. Таким є результат екстреної позачергової зустрічі ТКГ.

Донбас, ООС

Крім того, на засіданні не вдалося ухвалити спільну заяву, ініціатором якої є глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Чевік.

Посол пропонував підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб і військового персоналу.

Російська сторона зажадала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви.

На переконання представників України в ТКГ, РФ прагне таким чином показати себе в більш вигідному для неї світлі.

– Наша позиція така: ми ще раз підтверджуємо, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню та продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування, – підсумували представники української делегації.

Наступне загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Розблокування переговорів щодо Донбасу

7 квітня голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав спосіб, як можна розблокувати переговори щодо Донбасу.

За його словами, для врегулювання конфлікту на Сході України потрібно максимально залучити США.

На думку Кравчука, це єдина країна, яка здатна змінити ситуацію та діяти різко.

Джерело: Українська делегація в ТКГ

Фото: Штаб ООС

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