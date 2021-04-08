Запорізька область переходить до червоної зони через стрімке поширення коронавірусу, посилені обмеження діятимуть з 9 квітня.

Відзавтра, за рішенням комісії ТЕБ та НС, на території області забороняється:

робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки та роботи навинос);

робота ТРЦ та розважальних закладів;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання сфери торговельного і побутового обслуговування;

робота культурних закладів і масові культурні заходи;

робота спортзалів та фітнес-центрів;

робота непродовольчих ринків;

планові госпіталізації;

очне навчання у закладах освіти (крім дитячих садків та початкової школи);

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11.00 до 6.00 наступної доби.

Водночас голова Запорізької ОДА Олександр Старух зазначив, що зупиняти громадський транспорт поки не будуть, але можливі додаткові обмеження та запровадження пропускної системи.

– Ми без сумніву продовжуємо роботу в напрямку підвищення потужності нашої медичної системи та готуємося до будь-яких ситуацій. Однак необхідно пам’ятати, що у нас лікарів може не вистачити, а зростання захворюваності такими темпами призведе до колапсу медичної системи. Цього допустити не можна, – зазначив Старух наприкінці засідання комісії.

Заступник директора Запорізького обласного лабораторного Центру МОЗ Олександр Мащак розповів, що наразі в області кожен п’ятий тест на коронавірус є позитивним.

Коронавірус в Україні

8 квітня Україна ввійшла до трійки лідерів серед країн у Європі за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу.

Також Україна посіла друге місце за показником смертності, свідчать дані сервісу Worldometers.

На першому місці, за кількістю смертей за добу, знаходиться Польща.

Джерело: Запорізька ОДА