PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Крали до 1 млн грн щодня: у Мелітополі виявили підпільний кол-центр

Служба безпеки України виявила та заблокувала діяльність шахраїв у Запорізькій області, які викрадали гроші з банківських рахунків українців.

Крали до 1 млн грн щодня: у Мелітополі виявили підпільний кол-центр

Зловмисники щодня привласнювали близько 1 млн грн. За попередніми даними, злочинну схему організували четверо мешканців Запорізької області та міста Дніпра.

Підозрювані облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, до якого залучили майже 50 операторів. До втручання правоохоронців схема діяла декілька місяців.

Читайте
Транспортний локдаун у Києві: в мережі активізувалися шахраї

Оператори телефонували клієнтам банків та видавали себе за працівників фінустанов, випитуючи інформацію про CVV-код, номери та пін-коди їхніх платіжних карток. Коли зловмисники отримували ці дані, то переказували кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Під час обшуку правоохоронці виявили 51 одиницю комп’ютерної техніки, обладнання для IP-телефонії, інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Справу відкрили за статтею 190 (Шахрайство) КК України. Розслідування триває – правоохоронці встановлюють особи всіх зловмисників та постраждалих українців.

Шахрайська схема перевипуску SIM-карт

Кіберполіція викрила зловмисників, які ошукали українців завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт. Підозрювані мали дані клієнтів мобільних операторів та банків, які купували на хакерських форумах у даркнеті.

Вони віддалено замінювали фінансовий номер, щоб отримати доступ до коштів потерпілих через онлайн-банкінг. Зловмисники ошукали понад 200 українців приблизно на 10 млн грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка