Служба безпеки України виявила та заблокувала діяльність шахраїв у Запорізькій області, які викрадали гроші з банківських рахунків українців.

Зловмисники щодня привласнювали близько 1 млн грн. За попередніми даними, злочинну схему організували четверо мешканців Запорізької області та міста Дніпра.

Підозрювані облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, до якого залучили майже 50 операторів. До втручання правоохоронців схема діяла декілька місяців.

Оператори телефонували клієнтам банків та видавали себе за працівників фінустанов, випитуючи інформацію про CVV-код, номери та пін-коди їхніх платіжних карток. Коли зловмисники отримували ці дані, то переказували кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Під час обшуку правоохоронці виявили 51 одиницю комп’ютерної техніки, обладнання для IP-телефонії, інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Справу відкрили за статтею 190 (Шахрайство) КК України. Розслідування триває – правоохоронці встановлюють особи всіх зловмисників та постраждалих українців.

Шахрайська схема перевипуску SIM-карт

Кіберполіція викрила зловмисників, які ошукали українців завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт. Підозрювані мали дані клієнтів мобільних операторів та банків, які купували на хакерських форумах у даркнеті.

Вони віддалено замінювали фінансовий номер, щоб отримати доступ до коштів потерпілих через онлайн-банкінг. Зловмисники ошукали понад 200 українців приблизно на 10 млн грн.