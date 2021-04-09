Івано-Франківська область перейде до жовтої зони карантинних обмежень у п’ятницю. Наразі регіон перебуває у червоній зоні.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного із українських телеканалів.

Також він розповів, що незабаром червону зону має покинути Закарпатська область.

— Івано-Франківську область, найімовірніше, завтра виведуть із червоного рівня епіднебезпеки. Вони досягли показників, що дозволяють перевести область до жовтого рівня. Закарпатська область також вийде із червоно рівня через день або два.

Ляшко додав, що стабілізація ситуації у Західній Україні свідчить про те, що у середньому ріст захворюваності та вихід до показників жовтого рівня займає три-чотири тижні.

Він підкреслив, що вводити локдаун у всій країні не планується, адже адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з Covid-19.

Адаптивний карантин

Станом на 8 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Так, за останню добу жоден регіон не переступив через червону зону.