Херсонщина посилює карантинні обмеження на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.
З 9 квітня, рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, буде заборонено:
- приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено працювати на доставку та навиніс);
- роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
- роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
- проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
- роботу непродовольчих ринків;
- роботу дитячих садочків;
- перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;
- робота закладів харчування та місць для харчування в готелях 23.00 до 6.00 наступної доби.
Натомість дозволяється:
- робота фінансових установ;
- робота пошти;
- робота автозаправних комплексів;
- робота ветеринарних клінік;
- діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;
Карантин в Україні
Станом на 8 квітня, Херсонська область – єдиний регіон, що знаходиться у жовтій зоні.
До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Решта регіонів – у помаранчевій.
Джерело: Херсонська ОДА