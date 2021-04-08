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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Херсонщині посилюють карантин – нові обмеження (СПИСОК)

Херсонщина посилює карантинні обмеження на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.

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З 9 квітня, рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, буде заборонено:

  • приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено працювати на доставку та навиніс);
  • роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
  • роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
  • проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
  • роботу непродовольчих ринків;
  • роботу дитячих садочків;
  • перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;
  • робота закладів харчування та місць для харчування в готелях 23.00 до 6.00 наступної доби.

Натомість дозволяється:

  • робота фінансових установ;
  • робота пошти;
  • робота автозаправних комплексів;
  • робота ветеринарних клінік;
  • діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
  • робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;

Карантин в Україні

Станом на 8 квітня, Херсонська область – єдиний регіон, що знаходиться у жовтій зоні.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Решта регіонів – у помаранчевій.

Джерело: Херсонська ОДА

Фото: Depositphotos

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