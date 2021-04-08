Херсонщина посилює карантинні обмеження на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.

З 9 квітня, рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, буде заборонено:

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено працювати на доставку та навиніс);

роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);

проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);

роботу непродовольчих ринків;

роботу дитячих садочків;

перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;

робота закладів харчування та місць для харчування в готелях 23.00 до 6.00 наступної доби.

Натомість дозволяється:

робота фінансових установ;

робота пошти;

робота автозаправних комплексів;

робота ветеринарних клінік;

діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;

Карантин в Україні

Станом на 8 квітня, Херсонська область – єдиний регіон, що знаходиться у жовтій зоні.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Решта регіонів – у помаранчевій.

Джерело: Херсонська ОДА