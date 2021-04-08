Переозброєння та модернізація ВПС України може стримати агресію Росії на Сході та завдати реального удару у пропагандистській війні.

Про це заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк.

На його думку, Україні потрібні західні реактивні літаки, озброєні сучасними інтелектуальними боєприпасами, а також західні засоби ППО.

Також українській армії можуть допомогти:

система раннього попередження і управління з повітря;

танкери для дозаправки в повітрі;

цифрові термінали передачі даних для їх об’єднання в мережу;

сучасні інтелектуальні боєприпаси;

крилаті ракети повітряного базування;

засоби розвідки і наведення.

Бланк стверджує, що немає жодних проблем у тому, щоб замінити українські МіГ-29 і Су-25 на американські F-16C, E-2C-2000 Hawkeye чи Boeing KC-135, адже в ангарах ВПС США повно цих законсервованих моделей.

Складніше буде оновити далекобійні і важки літаки, наприклад Су-27 і Су-24, адже єдиною альтернативою для них є американські F-15, яких потрібно щонайменше сотня.

– Оновлення української сили в небі дає реальну можливість адміністрації Байдена завдати реального болю Москві, як в реальному стратегічному сенсі, так в і пропагандистській війні.

Найшвидший спосіб допомогти українській армії полягає у тому, щоб віддати їй законсервовані американські літаки F-15C/D, E-2C-2000 і KC-135R, або інше наявне озброєння, наприклад крилаті ракети JASSM.

США також з легкістю могли б запропонувати лендліз-пакет для переозброєння, розповів Стівен Бланк.

Готовність української армії

2 квітня на засіданні РНБО Зеленський заявив, що українська армія здатна дати відсіч кому завгодно, але наголосив, що Україна обрала для себе дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

Також президент зазначив, що Україну підтримує низка міжнародних партнерів, а у приклад навів розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої останній пообіцяв, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.

Джерело: Atlantic Council