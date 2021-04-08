Ректор. Нові часи: вийшов документальний фільм про Поплавського

Ректор, що співає, розкрив секрети успішної роботи Університету культури в умовах коронавірусної кризи.

В умовах пандемії у світі і в Україні, коли активне життя пішло в онлайн, Михайло Поплавський знайшов вихід з кризової ситуації і розповів, як нелише пристосувався до нових реалій, а повністю переформатуваі університет і вийшов на новий рівень. Про це йдеться в документальному фільмі Ректор. Нові часи, який вийшов на YouTube-каналі Поплавського.

Михайлу Михайловичу, який очолює ВНЗ вже понад 25 років, не звикати до викликів. На будь-які труднощі він реагує сміливими діями, залучаючи весь ресурс і експериментуючи.

Для нього виклики – це нові можливості, поштовх до створення чогось нового. Тому на карантині він зовсім не сидить без діла, кожен день він в університеті, як і викладачі. Команда навчального закладу повністю переформатувала навчальний процес до нових реалій.

– Нові часи вимагають терпіння і руху вперед. Ми прийняли актуальні виклики і за короткий час втілили комплексну систему дистанційного навчання. Відкрили Міжнародний центр інноваційних технологій, низку творчих онлайн-лабораторій для того, щоб бути доступними для кожного студента, щоб наша молодь була повністю задоволена навчальним процесом. Ми створили віртуальний університет! – каже Поплавський і додає, що тепер їхній досвід переймають й інші університети.

У нових творчих лабораторіях і аудиторіях професіонали своєї справи, відомі актори, режисери, телеведучі, виконавці проводять лекції, тренінги, майстер-класи. Студенти з великим інтересом включаються в процес з лідерами думок. Це дає можливість висловлювати свої креативні ідеї, створювати унікальні творчі проекти, хоч і дистанційно.

Поплавський каже, що зараз важливо не розслаблятися, у навчанні потрібна дисципліна, порядок і безпека. Ректор вірить, що кризові часи долають ті, хто не боїться викликів і готовий до нестандартних рішень.

– Потрібно бути цікавими, оригінальними, привертати до себе увагу. Не боятися бути білою вороною, і реалізовувати свій потенціал по-максимуму. Лідерами не народжуються, ними стають. Я хочу! Я можу! Я буду, – ось головні секрети успіху, – каже Поплавський.

І це реально працює. Судячи з кількості талановитих зіркових випускників, багато з яких діляться своїм досвідом зі студентами. Фрагменти цих зустрічей також можна побачити у фільмі.

Режисером став Олександр Ковш. Свого героя він порівнює з Колумбом, який веде корабель до Нових Земель.

– Працювати з Поплавським – це як танцювати на гарячому вугіллі: ніколи не знаєш, де припече. У нього загострена природна інтуїція, скрупульозність у розробці всього, починаючи від створення ідеї до її втілення. Так, він ставить складні завдання, але і сам пропонує шляхи їх вирішення. У нас склався успішний творчий тандем, – поділився режисер.

У фільмі Поплавський не приховує, що дуже сумує за студентам. Але він не сумнівається, що будь-яка криза – це початок нових можливостей.

Поплавський випустив новий кліп

Михайло Поплавський зняв відеокліп на популярну пісню Сало, якій уже 20 років. Нова відеоробота виконана у в голлівудському стилі з використанням сучасних технологій.

Презентація кліпу відбулася в Київському університеті культури.