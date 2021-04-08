Росія в ТГК вимагала легалізувати “інспекції” позицій ЗСУ – Арестович

На останньому засіданні російська делегація в Тристоронньої контактній групі запропонувала проводити так названі інспекції позицій ВСУ нібито для додаткового контролю режиму припинення вогню.
Про це розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
– Росіяни вимагали повторити або легалізувати таку річ, як інспекція наших позицій, як пропонувалося в Шумах. Звичайно, ми їм сказали, що так не буде, – зазначив він.
За його словами, РФ хоче, скориставшись загостренням, яке сама і створює, “проштовхнути механізм додаткового контролю режиму припинення вогню, щоб легалізувати так звані ЛДНР як сторону конфлікту, а самій перейти в статус посередника”.
Водночас Арестович зазначив, що Україна готова розглядати додаткові механізми контролю режиму тиші, але точно не такі.
Говорячи про підсумки вчорашньої зустрічі в ТКГ, він нагадав, що сторони підтвердили необхідність дотримання режиму припинення вогню, але відразу після цього пройшли обстріли і загинув військовослужбовець.
– Тобто ціну російським запевненням ми всі добре знаємо. Тут йдеться про інше: разом із західними партнерами стримувати Росію від відкритого застосування сили – іншого виходу поки не проглядається, – підсумував Арестович.
Екстрене засідання ТКГ
На екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи 7 квітня сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму тиші.
Водночас спільної заяви не ухвалили, оскільки російська делегація зажадала внести свої корективи.