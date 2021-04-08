Спрощене працевлаштування для осіб з інвалідністю – у Раду внесли законопроект

У Верховну Раду внесли законопроект щодо полегшення працевлаштування для осіб з інвалідністю.

Відповідний законопроект №5344 розміщений на сайті парламенту.

Законопроект передбачає:

змогу працювати людині з інвалідністю дистанційно (з дому);

створення за рахунок коштів Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю на підприємствах спеціальних робочих місць для таких людей;

проведення за рахунок Фонду професійної підготовки й підвищення кваліфікації.

Також згідно з документом, для людей з інвалідністю можна шукати роботу переважно у тому підприємстві чи установі, де вона працювала до настання інвалідності.

Підбір роботи відбувається з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії, побажань людини до умов праці, а також наявних у неї професійних знань і навичок.

Окрім того, проект закону передбачає працевлаштування для осіб з інвалідністю, які страждають на психічні розлади.

Рада підтримала законопроект щодо позачергового обслуговування осіб з інвалідністю

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який забезпечує позачергове обслуговування людей з інвалідністю та позачерговий пропуск їх через кордон.

Відповідний документ передбачає надання права обслуговування осіб з інвалідністю позачергово в будь-яких касах, установах і організаціях, які надають соціальні послуги населенню.