Україна направила до Гааги матеріали про бої в Іловайську і Донецькому аеропорту

Офіс генпрокурора зібрав факти та докази, що підтверджують віроломні вбивства та поранення українських військових російськими найманцями під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та у Донецькому аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов направив цю інформацію до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Вона містить матеріали кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також речові докази.

Востаннє Україна передавала до Гаазького трибуналу матеріали у цій справі у грудні 2019 року. Тоді йшлося про факти страт українських військових в районі Іловайська.

Загалом до Міжнародного кримінального суду направлено 19 звернень щодо порушення гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Іловайськ та Донецький аеропорт

Іловайський котел – одна з найтрагічніших подій на Донбасі. Наприкінці серпня 2014 року Іловайськ мав стати “зеленим коридором” для українських військових, однак вони потрапили в оточення ворога.

За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських бійців, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

У січні 2015 року під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області запросили режим тиші нібито для евакуації загиблих та поранених.

Проте російські найманці використали перемир’я, щоб замінувати, а потім підірвати позиції ЗСУ. Тоді загинуло 25 військових, 22 захопили у полон, одного з них вбили.