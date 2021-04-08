PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна направила до Гааги матеріали про бої в Іловайську і Донецькому аеропорту

Офіс генпрокурора зібрав факти та докази, що підтверджують віроломні вбивства та поранення українських військових російськими найманцями під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та у Донецькому аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Міжнародний суд ООН Гаага

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов направив цю інформацію до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Вона містить матеріали кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також речові докази.

Востаннє Україна передавала до Гаазького трибуналу матеріали у цій справі у грудні 2019 року. Тоді йшлося про факти страт українських військових в районі Іловайська.

Читайте
За Іловайськ та Дебальцеве: заступнику міністра оборони РФ оголошено підозру

Загалом до Міжнародного кримінального суду направлено 19 звернень щодо порушення гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Іловайськ та Донецький аеропорт

Іловайський котел – одна з найтрагічніших подій на Донбасі. Наприкінці серпня 2014 року Іловайськ мав стати “зеленим коридором” для українських військових, однак вони потрапили в оточення ворога.

За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських бійців, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

У січні 2015 року під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області запросили режим тиші нібито для евакуації загиблих та поранених.

Проте російські найманці використали перемир’я, щоб замінувати, а потім підірвати позиції ЗСУ. Тоді загинуло 25 військових, 22 захопили у полон, одного з них вбили.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка