Запоріжжя йде за найгіршим італійським сценарієм – ОДА

У Запоріжжі заповнені три чверті ліжок для хворих на коронавірус, а у деяких лікарнях навіть на 100%.

Про це розповів голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух та зазначив, що найгірша статистика спостерігається у Запоріжжі.

– Ми йдемо за найгіршим “італійським сценарієм” в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання – чи вистачить лікарів, – розповів Старух.

За останню добу в області виявили 622 випадки інфікування коронавірусом і 14 смертей. На думку Старуха, потрібно посилювати обмеження, адже попередні локдауни показали свою ефективність.

Карантин у Запорізькій області

8 квітня комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про перехід Запорізької області у червону зону адаптивного карантину.

Нові обмеження діятимуть на території всієї області з 9 квітня, натомість громадський транспорт поки зупиняти не будуть, але можливе запровадження пропускної системи.

З повним переліком нових карантинних обмежень у Запорізькій області можна ознайомитись на Фактах ICTV.