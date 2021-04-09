Спостережній місії ОБСЄ не вдалося підняти безпілотник на Сході України через глушіння сигналу.

Раніше у роботі дронів могли бути проблеми через нестабільний сигнал, але підняти безпілотний літальний апарат у небо не вдалося вперше.

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Про це 7 квітня повідомили у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

– За останні два місяці 62,5% польотів БПЛА дальньої дії СММ зіткнулися з перешкодами сигналу GPS, а в 75% постраждалих польотів це сталося більше одного разу, – йдеться у звіті.

За оцінками ОБСЄ, джерело глушіння сигналу могло знаходитись у радіусі кількох десятків кілометрів від місця невдалого запуску дрона.

Також у звіті зазначається, що на окупованих територіях у зоні, де заборонено розміщувати важке озброєння, виявлено 14 танків.

Російські війська на українському кордоні

Наразі, на кордоні з Україною перебуває більше регулярних військ РФ, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.

Про це на останньому брифінгу Білого дому заявила прес-секретар Джен Псакі.