Спостережній місії ОБСЄ не вдалося підняти безпілотник на Сході України через глушіння сигналу.
Раніше у роботі дронів могли бути проблеми через нестабільний сигнал, але підняти безпілотний літальний апарат у небо не вдалося вперше.
Про це 7 квітня повідомили у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
– За останні два місяці 62,5% польотів БПЛА дальньої дії СММ зіткнулися з перешкодами сигналу GPS, а в 75% постраждалих польотів це сталося більше одного разу, – йдеться у звіті.
За оцінками ОБСЄ, джерело глушіння сигналу могло знаходитись у радіусі кількох десятків кілометрів від місця невдалого запуску дрона.
Також у звіті зазначається, що на окупованих територіях у зоні, де заборонено розміщувати важке озброєння, виявлено 14 танків.
Російські війська на українському кордоні
Наразі, на кордоні з Україною перебуває більше регулярних військ РФ, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.
Про це на останньому брифінгу Білого дому заявила прес-секретар Джен Псакі.