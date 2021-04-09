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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Безпілотник ОБСЄ не злетів через глушіння сигналу на Донбасі

Спостережній місії ОБСЄ не вдалося підняти безпілотник на Сході України через глушіння сигналу.

Безпілотник ОБСЄ не злетів через глушіння сигналу на Донбасі

Раніше у роботі дронів могли бути проблеми через нестабільний сигнал, але підняти безпілотний літальний апарат у небо не вдалося вперше.

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Про це 7 квітня повідомили у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

– За останні два місяці 62,5% польотів БПЛА дальньої дії СММ зіткнулися з перешкодами сигналу GPS, а в 75% постраждалих польотів це сталося більше одного разу, – йдеться у звіті.

За оцінками ОБСЄ, джерело глушіння сигналу могло знаходитись у радіусі кількох десятків кілометрів від місця невдалого запуску дрона.

Також у звіті зазначається, що на окупованих територіях у зоні, де заборонено розміщувати важке озброєння, виявлено 14 танків.

Російські війська на українському кордоні

Наразі, на кордоні з Україною перебуває більше регулярних військ РФ, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.

Про це на останньому брифінгу Білого дому заявила прес-секретар Джен Псакі.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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