Курс валют НБУ на 9 квітня 2021 в Україні

В Україні зросла вартість деяких іноземних валют, зокрема долара та євро. Станом на 9 квітня Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,97 грн за одиницю – це на вісім копійок дорожче, ніж у попередній банківський день.

Курс євро в Україні на 9 квітня становить 33,22 грн – ціна піднялася на дев’ять копійок порівняно з попереднім днем.

Курс валют НБУ на 9 квітня 2021

$1 – 27,97 грн;

€1 – 33,22 грн;

1 польський злотий – 7,29 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Яким буде курс долара у квітні

За прогнозом економіста Олександра Хмелевського, у квітні не відбудеться значного коливання курсу долара.

Вартість американської валюти протягом місяця становитиме в межах 27,8-28,5 грн за $1.

Детальніше про курс долара у квітні читайте у матеріалі Фактів ICTV.