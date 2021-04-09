Курс валют НБУ на 9 квітня 2021 в Україні

В Україні зросла вартість деяких іноземних валют, зокрема долара та євро. Станом на 9 квітня Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,97 грн за одиницю – це на вісім копійок дорожче, ніж у попередній банківський день.
Курс євро в Україні на 9 квітня становить 33,22 грн – ціна піднялася на дев’ять копійок порівняно з попереднім днем.
Курс валют НБУ на 9 квітня 2021
- $1 – 27,97 грн;
- €1 – 33,22 грн;
- 1 польський злотий – 7,29 грн;
- 10 російських рублів – 3,63 грн.
Яким буде курс долара у квітні
За прогнозом економіста Олександра Хмелевського, у квітні не відбудеться значного коливання курсу долара.
Вартість американської валюти протягом місяця становитиме в межах 27,8-28,5 грн за $1.
Детальніше про курс долара у квітні читайте у матеріалі Фактів ICTV.