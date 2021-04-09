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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро зросли в ціні: курс валют на 9 квітня

В Україні зросла вартість деяких іноземних валют, зокрема долара та євро. Станом на 9 квітня Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,97 грн за одиницю – це на вісім копійок дорожче, ніж у попередній банківський день.

інфляція гроші

Курс євро в Україні на 9 квітня становить 33,22 грн – ціна піднялася на дев’ять копійок порівняно з попереднім днем.

Курс валют НБУ на 9 квітня 2021

  • $1 – 27,97 грн;
  • €1 – 33,22 грн;
  • 1 польський злотий – 7,29 грн;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.

Курс валют НБУ на 9 квітня 2021 в Україні

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Яким буде курс долара у квітні

За прогнозом економіста Олександра Хмелевського, у квітні не відбудеться значного коливання курсу долара.

Вартість американської валюти протягом місяця становитиме в межах 27,8-28,5 грн за $1.

Детальніше про курс долара у квітні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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