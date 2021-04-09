Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вакцинувався від коронавірусу

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield/AstraZeneca.

Хомчак зробив щеплення проти небезпечного захворювання разом з військовослужбовцями однієї з бригад у військовому госпіталі у зоні ООС.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ власним прикладом підтвердив важливість імунізації організму проти коронавірусу.

Військовослужбовці, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, мають право на першочергове щеплення в рамках кампанії з вакцинації в Україні.

Станом на ранок 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тис. громадян, серед яких 31 555 українських військових.

Мер Дніпра вакцинувався від Covid-19

Міський голова Дніпра Борис Філатов вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield/AstraZeneca. Мер Дніпра нагадав про важливість імунізації організму від небезпечного захворювання.

За його словами, вакцинуватися необхідно, щоб зберегти своє здоров’я. Читайте новини про вакцинацію в Україні на сайті Факти ICTV.