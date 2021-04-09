У Херсоні з 10 до 15 квітня включно запроваджують додаткові карантинні заходи.

Рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 9 квітня. Відзавтра у місті забороняється:

перебувати на території загального користування без маски;

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено здійснювати адресну доставку, а також розміщувати гостей на літньому майданчику, із заповненістю не більше 50%);

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків;

проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану);

приймання відвідувачів у закладах культури;