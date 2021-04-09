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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Херсон посилює карантин до 15 квітня – що буде заборонено

У Херсоні з 10 до 15 квітня включно запроваджують додаткові карантинні заходи.

Коронавирус, карантин

Рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 9 квітня. Відзавтра у місті забороняється:

  • перебувати на території загального користування без маски;
  • приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено здійснювати адресну доставку, а також розміщувати гостей на літньому майданчику, із заповненістю не більше 50%);
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих ринків;
  • проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану);
  • приймання відвідувачів у закладах культури;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутововго обслуговування.

Карантин в Україні

Станом на 9 квітня, Херсонська область – єдиний регіон у жовтій зоні.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Харківська і Чернігівська області.

Решта областей – у помаранчевій зоні.

Джерело: Херсонська міска рада

Фото: Depositphotos

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