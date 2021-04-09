У Херсоні з 10 до 15 квітня включно запроваджують додаткові карантинні заходи.
Рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 9 квітня. Відзавтра у місті забороняється:
- перебувати на території загального користування без маски;
- приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволено здійснювати адресну доставку, а також розміщувати гостей на літньому майданчику, із заповненістю не більше 50%);
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків;
- проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану);
- приймання відвідувачів у закладах культури;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутововго обслуговування.
Карантин в Україні
Станом на 9 квітня, Херсонська область – єдиний регіон у жовтій зоні.
До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Харківська і Чернігівська області.
Решта областей – у помаранчевій зоні.
Джерело: Херсонська міска рада