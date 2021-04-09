Окупанти почали дообладнувати старі та облаштовувати нові оборонні позиції поблизу Донецького аеропорту та в бік лінії розмежування поряд із Широкиним.

Українська сторона повідомила про факти грубих порушень представникам місії ОБСЄ.

Безпілотник дальнього радіуса дії місії зафіксував озброєння бойовиків на тимчасово непідконтрольній території з порушенням ліній відведення.

14 танків Т-72 перебували на полігоні в районі населеного пункту Бойківське, трохи на схід від Донецька.

18 танків, шість причіпних гаубиць Д-30А Жаба та три самохідні гаубиці 2С1 Гвоздика були за межами виділених місць зберігання озброєння на полігоні поблизу Покровки.

У штабі ООС зауважують: збройні формування РФ продовжують військові навчання задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Крім того, бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ. Так, член збройних формувань без жодних пояснень наказав патрулю місії покинути район залізничної станції Червона Могила поблизу Вознесенівки (тимчасово окупована територія Луганської області, – Ред.).

Також окупанти перестали приховувати факт перешкоджання роботі безпілотників ОБСЄ.

Російські найманці, маючи можливість придушення апаратури безпілотних апаратів на відстані 50 км, заважають роботі апаратів місії як над тимчасово окупованою, так і над підконтрольною Україні територією.

Безпілотник ОБСЄ глушили над Степанівкою, Шумами, Миронівкою, Ясним, Докучаєвськом, Первомайським, Бердичами та Новомиколаївкою (непідконтрольна територія).

Зеленський поїхав на Донбас

8 квітня президент України Володимир Зеленський поїхав на Донбас через загострення ситуації на фронті.

Метою робочої поїздки верховного головнокомандувача було спілкування з військовими задля підтримки їхнього бойового духу.

Глава держави відвідав позиції українських військових на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.