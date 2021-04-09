Верховний Суд визнав винними голову дільничної виборчої комісії с. Щурове в Донецькій області та його заступника в проведенні незаконного референдуму так званої “ДНР” 11 травня 2014 року.

У лютому 2020 року Краснолиманський міський суд визнав представників ДВК винними в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Проте обласна прокуратура оскаржила вирок, вважаючи його занадто м’яким.

Апеляційний суд засудив організаторів псевдореферендуму до п’яти років реального позбавлення волі.

Сторона захисту намагалась скасувати рішення у Верховному Суді, але касаційну скаргу залишили без задоволення.

Бойовик “ЛНР” працевлаштувався до МВС України

8 квітня на Херсонщині СБУ викрила екс-співробітника так званої спецслужби терористів “Міністерства держбезпеки ЛНР”, який працевлаштувався в структуру МВС України.

Чоловік незаконно став адміністратором одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області.

Під час оформлення на роботу він надав фальшиві документи. Слідчі встановили, що він міг передавати інформацію із закритих баз даних для представників бойовиків.

Детальніше про працевлаштування бойовика “ДНР” до МВС України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Донецька обласна прокуратура