США не залишать Україну наодинці і не допустять нових агресивних дій у регіоні – Жовква

Сполучені Штати не дозволять нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в нашому регіоні. У цьому під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив президент США Джо Байден.

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, це був основний меседж розмови лідерів обох країн.

– Нас запевнили, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці. Ми отримали ту єдину відповідь, яку і мали отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в нашому регіоні, – повідомив Жовква.

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Також він додав, що Володимир Зеленський і Джо Байден говорили про тимчасово окупований Крим і важливість участі США в саміті Кримської платформи.

Крім того, президенти окремо торкнулися теми євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Розмова Зеленського і Байдена

2 квітня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Лідери обговорили ескалацію військової агресії Росії на Сході України. Під час розмови Джо Байден вкотре підтвердив підтримку США України.