Світить штраф до 170 тис.: у Києві закрили чотири заклади за порушення карантину

У Києві поліція та Держспоживслужба закрили чотири заклади за порушення карантину.

Правоохоронці провели рейди столичними закладами та склали чотири адмінпротоколи.

Зачинитися довелося таким закладам:

ресторан Passenger gastro bar на вулиці Саксаганського, 33/35;

ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на вулиці Великій Васильківській, 48;

ресторан Shah-Plov на вулиці Антоновича, 72;

ресторан-піцерія Mister Cat на Голосіївському проспекті, 132.

Цим закладам загрожує штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. грн).

Карантин в Україні

Станом на 9 квітня у 12 областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Серед червоних регіонів – Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.