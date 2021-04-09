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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Світить штраф до 170 тис.: у Києві закрили чотири заклади за порушення карантину

У Києві поліція та Держспоживслужба закрили чотири заклади за порушення карантину.

Коронавірус, карантин

Правоохоронці провели рейди столичними закладами та склали чотири адмінпротоколи.

Зачинитися довелося таким закладам:

  • ресторан Passenger gastro bar на вулиці Саксаганського, 33/35;
  • ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на вулиці Великій Васильківській, 48;
  • ресторан Shah-Plov на вулиці Антоновича, 72;
  • ресторан-піцерія Mister Cat на Голосіївському проспекті, 132.
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Цим закладам загрожує штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. грн).

Карантин в Україні

Станом на 9 квітня у 12 областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Серед червоних регіонів – Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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