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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Київській області продовжили посилений карантин

У Київській області продовжили дію посилених карантинних заходів до 23 квітня. Таке рішення ухвалили через різке поширення коронавірусу.

У Київській області продовжили посилений карантин

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. За його словами, щодня на Київщині фіксують високий рівень захворюваності на коронавірус.

Список обмежень

  • рекомендувати призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
  • дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, окрім деяких годин – з 07.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00;
  • перевозити 50% пасажирів;
  • інформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10.00 до 12.00 людей похилого віку.

Крім того, у Київській області діють всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоної карантинної зони.

Однак кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Карантин у Київській області

Посилений карантин у Київській області почав діяти з 5 квітня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію, яка виникла через пандемію коронавірусу.

Зокрема високу захворюваність помітили у жителів Білоцерківського, Бучанського та Бориспільського районів. З цієї причини місцева влада запровадила нові карантинні обмеження – для стримання поширення коронавірусу.

Джерело: Київська облдержадміністрація

Фото: Pexels

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