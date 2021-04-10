У Київській області продовжили дію посилених карантинних заходів до 23 квітня. Таке рішення ухвалили через різке поширення коронавірусу.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. За його словами, щодня на Київщині фіксують високий рівень захворюваності на коронавірус.

Список обмежень

рекомендувати призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, окрім деяких годин – з 07.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00;

перевозити 50% пасажирів;

інформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10.00 до 12.00 людей похилого віку.

Крім того, у Київській області діють всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоної карантинної зони.

Однак кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Карантин у Київській області

Посилений карантин у Київській області почав діяти з 5 квітня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію, яка виникла через пандемію коронавірусу.

Зокрема високу захворюваність помітили у жителів Білоцерківського, Бучанського та Бориспільського районів. З цієї причини місцева влада запровадила нові карантинні обмеження – для стримання поширення коронавірусу.

Джерело: Київська облдержадміністрація