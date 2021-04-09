Україна очікує підписати угоду про “відкрите небо” з ЄС у червні – Криклій

Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною, Європейським союзом та його державами-членами.

Спершу його потрібно внести на розгляд Ради ЄС для остаточного схвалення проекту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

— Процес підготовки до підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС триває. Як для нас, так і для європейської сторони найскоріше укладення цієї угоди є одним із головних спільних завдань наразі. Розраховуємо на її підписання вже у другій половині червня, – сказав він.

Криклій зазначив, що підписання угоди з ЄС дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, зняти монополію на окремі маршрути, встановлені двосторонніми договорами, та полегшити відкриття нових.

Також укладення угоди сприятиме швидшому відновленню ринку авіаперевезень внаслідок коронакризи та розвитку внутрішніх авіанапрямків.

Як зазначав Владислав Криклій раніше, зі свого боку Україна виконала всі покладені на неї зобов’язання та формальності, необхідні для підписання угоди про САП.

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Угода про САП з ЄС мала бути підписана 11 лютого, але підписання зірвалося.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не підписана через британсько-іспанську суперечку щодо Гібралтара.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.