Затримки у термінах фінансування лікарняних виникають через те, що темпи зростання видатків значно перевищують темпи надходжень внесків страхувальників.

Про це повідомив Фонд соціального страхування України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У ФСС пояснюють, що існує чітка система виплати лікарняних коштів. Зокрема щомісяця кожна застрахована особа або роботодавець сплачують єдиний соціальний внесок.

Ці кошти згодом компенсують українцям під час тимчасового безробіття внаслідок хвороби чи травми, а також під час декрету.

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У фонді зазначають, що попри системне зменшення упродовж декількох років частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ, загалом майже на 5%, Фонд у повному обсязі забезпечує страховий захист понад 12 млн застрахованих осіб і понад 200 тис. потерпілих та їхніх родин.

Чи оплачуватимуть лікарняні після 30 червня

Фонд соціального страхування роз’яснив ситуацію щодо змін у законодавстві, згідно з якими після 30 червня українці перебуватимуть на лікарняному за власні кошти.

У фонді зазначили, що лікарняні після 30 червня виплачуватимуть у звичайному режимі – тобто як до, так і після 30 червня українці зможуть отримати компенсацію за дні хвороби та травми.