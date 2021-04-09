Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня.

Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також зазначив, що протягом тижня надасть пропозиції щодо організації перевезень у Харківській області, яка потрапила до червоної зони.

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Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться.

У червоній зоні для поїздів далекого сполучення все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

Карантин на Франківщині

10 квітня з 00.00 Івано-Франківська область виходить із червоної зони адаптивного карантину та потрапляє у жовту.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що регіон може вийти з червоної зони вже 9 числа.

Однак у жовтій зоні є свої обмеження, заборонено перебувати у громадських місцях та транспорті без маски та пересуватися вулицею без документів, що посвідчують особу та самовільно залишати місця самоізоляції.