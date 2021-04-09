В Офісі президента не виключають, що можливе подальше загострення військового протистояння з Росією.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

– На жаль, варто (очікувати нового загострення військового протистояння, – Ред.). І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також послуговуємося їхньою інформацією та доводимо її до наших партнерів.

Також він додав, що відколи з’явилася інформація про стягування Росією військ до кордонів України, президент вже провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Від кожного з них глава держави почув слова підтримки України.

Також Ігор Жовква додав, що в Офісі президента знають про переговори президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За його словами, щойно почалося загострення на фронті, Україна відразу попросила провести переговори з усіма трьома представниками нормандської четвірки, але Кремль відмовився. Тому зараз планується розмова з лідерами Німеччини та Франції.

Ситуація біля кордонів України

Напередодні міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що РФ облаштувала військовий польовий табір неподалік кордону з Україною.

Згідно з висновками аналітиків, російські війська сконцентровані у польовому таборі, який розташований приблизно за 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями.

Також розслідувачі зазначають, що концентрацію сил РФ біля українського кордону можна назвати безпрецедентною з 2015 року.