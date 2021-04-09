Як подати показник світла через СМС у Київській області – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Зніміть показники лічильника
Якщо у вас індукційний лічильник, то він має 5, 6 або 7 цифр, які крутяться. Інколи одна або дві останні відділені кольором та комою – їх не потрібно враховувати під час зняття показань. Якщо всі цифри однакові за кольором, то ми записуємо їх усі.
Якщо лічильник електронний, то ми так само беремо число до коми. А також враховуємо зони, на які він розрахований. Лічильник може бути одно-, дво- та тризонним. Це можна визначити за позначками Т1, Т2 і Т3.
Крок 2. Оформіть правильно СМС
Просто написати показник у СМС і відправити на потрібний номер у цьому разі буде недостатньо. Важливо правильно оформити повідомлення. Його формат також залежить від типу лічильника.
Для індукційного та однозонного лічильника СМС має такий вигляд: особовий рахунок – пробіл – показник.
Для двозонного лічильника формат СМС має бути таким: особовий рахунок – пробіл – показник за ніч (23:00-07:00) – пробіл – показник за день (07:00-23:00).
Для тризонного лічильника СМС повинно мати такий вигляд: особовий рахунок – пробіл – показник за пік (08:00-11:00; 20:00-22:00) – пробіл – показник за напівпік (07:00-08:00; 11:00-20:00; 22:00-23:00) – пробіл – показник за ніч (23:00-07:00).
Крок 3. Відправити СМС з показником лічильника
Перед надсиланням повідомлення перевірте свої дані. Якщо буде помилка, то показники можуть не прийняти і спожиту вами енергію буде розраховано за значенням середньодобового обсягу споживання.
Правильно оформлене СМС слід відправити на номер: (067) 239-72-38.