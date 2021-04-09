Як подати показник світла через СМС у Київській області – ІНСТРУКЦІЯ

Як подати показник світла через СМС у Київській області

Кожен українець з 1 до 3 числа кожного місяця має подавати показники лічильника за споживання електроенергії. Враховуючи ці показання, Обленерго тієї чи іншої області розраховує, скільки громадянин має заплатити.

Існує кілька способів, як це зробити. Факти ICTV розкажуть, як подати показник світла через СМС у Київській області.