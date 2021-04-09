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Як подати показник світла через СМС у Київській області
Факти / Україна / Суспільство
Дарина Реготун |
Як подати показник світла через СМС у Київській області

Як подати показник світла через СМС у Київській області

Кожен українець з 1 до 3 числа кожного місяця має подавати показники лічильника за споживання електроенергії. Враховуючи ці показання, Обленерго тієї чи іншої області розраховує, скільки громадянин має заплатити.

Існує кілька способів, як це зробити. Факти ICTV розкажуть, як подати показник світла через СМС у Київській області.

Крок 1. Зніміть показники лічильника

Якщо у вас індукційний лічильник, то він має 5, 6 або 7 цифр, які крутяться. Інколи одна або дві останні відділені кольором та комою – їх не потрібно враховувати під час зняття показань. Якщо всі цифри однакові за кольором, то ми записуємо їх усі.

Як подати показник світла через СМС у Київській області – ІНСТРУКЦІЯ

Фото: ДТЕК Київські Електромережі

Якщо лічильник електронний, то ми так само беремо число до коми. А також враховуємо зони, на які він розрахований. Лічильник може бути одно-, дво- та тризонним. Це можна визначити за позначками Т1, Т2 і Т3.

Як подати показник світла через СМС у Київській області – ІНСТРУКЦІЯ

Фото: ДТЕК Київські Електромережі

Крок 2. Оформіть правильно СМС

Просто написати показник у СМС і відправити на потрібний номер у цьому разі буде недостатньо. Важливо правильно оформити повідомлення. Його формат також залежить від типу лічильника.

Для індукційного та однозонного лічильника СМС має такий вигляд: особовий рахунок – пробіл – показник.

Для двозонного лічильника формат СМС має бути таким: особовий рахунок – пробіл – показник за ніч (23:00-07:00) – пробіл – показник за день (07:00-23:00).

Для тризонного лічильника СМС повинно мати такий вигляд: особовий рахунок – пробіл – показник за пік (08:00-11:00; 20:00-22:00) – пробіл – показник за напівпік (07:00-08:00; 11:00-20:00; 22:00-23:00) – пробіл – показник за ніч (23:00-07:00).

Крок 3. Відправити СМС з показником лічильника

Перед надсиланням повідомлення перевірте свої дані. Якщо буде помилка, то показники можуть не прийняти і спожиту вами енергію буде розраховано за значенням середньодобового обсягу споживання.

Правильно оформлене СМС слід відправити на номер: (067) 239-72-38.

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