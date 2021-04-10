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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера ДУС армії

Президент України Володимир Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера до сфери управління Міноборони України.

володимир зеленський

Відповідний указ №154/2021 Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами глава держави підписав 9 квітня.

Таке рішення президент ухвалив для підвищення ефективності використання державного майна.

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Таким чином літак Ан-148-100В та вертоліт Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, мають передати до сфери управління Міністерства оборони України.

Забезпечення прав військових

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад та положення Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Організація займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військових на Донбасі, волонтерів та правозахисників. Консультативна рада також працюватиме над удосконаленням законодавства щодо забезпечення прав громадян, які захищали Україну.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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