Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера ДУС армії

Президент України Володимир Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера до сфери управління Міноборони України.

Відповідний указ №154/2021 Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами глава держави підписав 9 квітня.

Таке рішення президент ухвалив для підвищення ефективності використання державного майна.

Читайте Зеленський затвердив Консультативну раду з питань забезпечення прав захисників

Таким чином літак Ан-148-100В та вертоліт Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, мають передати до сфери управління Міністерства оборони України.

Забезпечення прав військових

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад та положення Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Організація займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військових на Донбасі, волонтерів та правозахисників. Консультативна рада також працюватиме над удосконаленням законодавства щодо забезпечення прав громадян, які захищали Україну.