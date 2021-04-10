Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера ДУС армії

Президент України Володимир Зеленський погодив передачу літака та гелікоптера до сфери управління Міноборони України.
Відповідний указ №154/2021 Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами глава держави підписав 9 квітня.
Таке рішення президент ухвалив для підвищення ефективності використання державного майна.
Таким чином літак Ан-148-100В та вертоліт Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, мають передати до сфери управління Міністерства оборони України.
Забезпечення прав військових
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад та положення Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Організація займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військових на Донбасі, волонтерів та правозахисників. Консультативна рада також працюватиме над удосконаленням законодавства щодо забезпечення прав громадян, які захищали Україну.