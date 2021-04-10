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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Зеленський затвердив Консультативну раду з питань забезпечення прав захисників

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України та її персональний склад.

Зеленський

Відповідний указ №152/2021 глава держави підписав 9 квітня. Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

Крім того, Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства щодо забезпечення прав громадян, які захищали Україну.

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Консультативну раду очолила радник заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. Заступниками голови Консультативної ради стали народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв, а Секретарем Ради – радник керівника Офісу Президента України Андрій Ляхович.

Санкції щодо Януковича

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про економічні санкції щодо низки колишніх українських політиків. Зокрема санкції запровадили проти колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова.

Рекомендацію щодо впровадження санкцій надав РНБО очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він зазначив, що ці особи у 2014 році дозволили Росії вдертися на територію України.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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