Президент України Володимир Зеленський затвердив положення Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України та її персональний склад.

Відповідний указ №152/2021 глава держави підписав 9 квітня. Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

Крім того, Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства щодо забезпечення прав громадян, які захищали Україну.

Консультативну раду очолила радник заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. Заступниками голови Консультативної ради стали народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв, а Секретарем Ради – радник керівника Офісу Президента України Андрій Ляхович.

Санкції щодо Януковича

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про економічні санкції щодо низки колишніх українських політиків. Зокрема санкції запровадили проти колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова.

Рекомендацію щодо впровадження санкцій надав РНБО очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він зазначив, що ці особи у 2014 році дозволили Росії вдертися на територію України.