На наступному тижні очікується зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

– Основна мета візиту – зустрітися з Макроном один на один, – повідомив посол. – Безсумнівно, найбільш важливі теми на порядку денному президента – нарощування російської військової могутності поблизу східного кордону України й статус реформ в Україні, особливо щодо створення незалежної судової системи. Буде про що поговорити”, – додав посол Франції в Україна.

Сам посол супроводжуватиме Володимира Зеленського в літаку.

Розмова Путіна, Меркель та Макрона

5 квітня у ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що очікується розмова між президентом України Володимиром Зеленським, очільником Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вони мали зустрітись одразу після відеоконференції за участю Меркель, Макрона та президента РФ Володимира Путіна, яку провели 31 березня. Того дня говорили про Україну, але без президента Володимира Зеленського.

Прес-служба президента Франції повідомила, що під час розмови наголосили на “необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов’язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні”.

Уряд Німеччини повідомив, що Меркель і Макрон закликали провести переговори в нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

Детальніше про розмову Путіна, Меркель та Макрона читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Kyiv Post