Звичайні паспорти-книжки в Україні не оцифровуватимуть – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-картки, оскільки цифровізації паспортів-книжок не буде.

Про це повідомив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік в інтерв’ю українському виданню.

– Не буде цифровізації паспортів-книжок, оскільки їх в Україні було випущено десятки мільйонів, і всі вони парерові, – пояснив чиновник.

За його словами, нереально обробити такі колосальні обсяги даних, перевірити їхню валідність, враховуючи, що обміну даними між багатьма держреєстрами не було.

Тому в Мінцифри рекомендують всім переходити на ID-картки.

Водночас Банік наголосив, що ті, хто не хоче переходити на електронні паспорти, можуть користуватись біометричним закордонним паспортом, який надає доступ до всіх держпослуг у сфері обслуговування нарівні зі звичайним.

Цей документ оцифрований і відображається в застосунку Дія.

30 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким прирівняла електронні паспорти до звичайних.

Закон набуває чинності з 23 серпня 2021 року. Цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи чи підтвердження громадянства.

У квітні 2020 року Мінцифри запустило е-паспорти в застосунку Дія.