У Києві п’яний чоловік розгулював вулицями з двома зміями на шиї і чіплявся до перехожих.

Інцидент стався на вулиці Клавдіївська 9 квітня.

– Певно те, що тварини перебували на вулиці за такої температури повітря, негативно вплинуло на їхнє здоров’я. Змії поводились неспокійно, що, найімовірніше, і змусило чоловіка покласти їх на дах чужого автомобіля, – розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.















Гуляв зі зміями на шиї і чіплявся до людей: у Києві затримали п’яного чоловіка / 4 фотографии

Під час спілкування з поліцією чоловік відмовився називати своє ім’я і розповідати, звідки у нього змії.

Зараз плазуни перебувають у надійному місці й почуваються добре. На порушника інспектори склали матеріали за фактом жорстокого поводження з тваринами та поява у громадських місцях у п’яному вигляді.

Знущання над тваринами під Києвом

На початку січня у Василькові 27-річний чоловік під час затримання зламав носа поліцейському.

Правоохоронці приїхали на виклик місцевої жительки, яка повідомила, що п’яний молодик знущається над її домашнім улюбленцем.

Затриманого відвезли до місцевого відділу поліції для складання адмінпротоколу. Під входом до будівлі він раптово ударив головою в обличчя поліцейського. Згодом лікарі діагностували перелом кісток носа.