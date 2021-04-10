Івано-Франківська область перейшла з червоної у жовту зону

Державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про перехід з 10 квітня Івано-Франківської області з червоної до жовтої карантинної зони.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Можемо впевнено сказати: адаптивний карантин працює і здатний показувати результат. Івано-Франківська область виходить з червоного рівня епідемічної небезпеки, – написав він у соцмережі.

За його словами, місяць тому епідситуація в цьому регіоні була однією з найгірших в Україні, проте на сьогодні Івано-Франківська область – у п’ятірці регіонів, де вона найкраща.

Ляшко нагадав, що обмеження червоного рівня в Івано-Франківській області запровадили 22 лютого, за місяць завантаженість ліжок з киснем зменшилася з 63% до поточних 38%, а коефіцієнт виявлення випадків – із 25% до поточних 13%.

– Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із червоного рівня епіднебезпеки вже найближчими днями, – наголосив санлікар.

Джерело: Віктор Ляшко