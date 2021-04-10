10 квітня російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на Донбасі. Унаслідок обстрілу на сході України поранено бійця ООС.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання Схід.
Бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
– Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості, – йдеться в повідомленні.
Про дії російських окупантів повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Доба на Донбасі
Протягом минулої доби, 9 квітня, зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік селищ Піски та Водяне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід