10 квітня російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на Донбасі. Унаслідок обстрілу на сході України поранено бійця ООС.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

– Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості, – йдеться в повідомленні.

Про дії російських окупантів повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Протягом минулої доби, 9 квітня, зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік селищ Піски та Водяне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід