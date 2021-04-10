Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області з 11 квітня.

Таке рішення національний перевізник ухвалив у відповідь на скасування червоного рівня епідемічної небезпеки з 00.00 11 квітня.

Придбати квитки до та з регіону можна буде з 18.00 10 квітня.

Курсувати за повноцінним маршрутом будуть такі поїзди:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ (відправленням з 11 квітня – з Лисичанська, з 12 квітня – з Ужгорода);

№81/82 Ужгород – Київ (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – з Ужгорода);

№357/358 Київ – Рахів (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – з Рахова);

№17/18 Харків – Ужгород (з 11 квітня – з Харкова, з 12 квітня – з Ужгорода);

№15/16 Харків – Рахів (з 12 квітня – з Харкова, з 13 квітня – з Рахова);

№4/3 Запоріжжя – Ужгород (з 12 квітня – з Запоріжжя, з 13 квітня – з Ужгорода);

№107/108 Одеса – Ужгород (з Одеси – з 11 квітня, з 12 квітня – з Ужгорода);

№13/14 Київ – Чоп, Солотвино – Київ (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – із Солотвино й Чопа);

№134/133 Миколаїв – Рахів (з 12 квітня – з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);

№26/25 Одеса – Рахів (з 11 квітня –з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Вихід Закарпаття із червоної зони

10 квітня Державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про вихід Закарпаття із червоної зони карантину, де воно перебувало з 8 березня.

Із 11 квітня в регіоні діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої зони.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця