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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Закарпаття

Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області з 11 квітня.

Укрзалізниця

Таке рішення національний перевізник ухвалив у відповідь на скасування червоного рівня епідемічної небезпеки з 00.00 11 квітня.

Придбати квитки до та з регіону можна буде з 18.00 10 квітня.

Курсувати за повноцінним маршрутом будуть такі поїзди:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ (відправленням з 11 квітня – з Лисичанська, з 12 квітня – з Ужгорода);
  • №81/82 Ужгород – Київ (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – з Ужгорода);
  • №357/358 Київ – Рахів (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – з Рахова);
  • №17/18 Харків – Ужгород (з 11 квітня – з Харкова, з 12 квітня – з Ужгорода);
  • №15/16 Харків – Рахів (з 12 квітня – з Харкова, з 13 квітня – з Рахова);
  • №4/3 Запоріжжя – Ужгород (з 12 квітня – з Запоріжжя, з 13 квітня – з Ужгорода);
  • №107/108 Одеса – Ужгород (з Одеси  – з 11 квітня, з 12 квітня – з Ужгорода);
  • №13/14 Київ – Чоп, Солотвино – Київ (з 11 квітня – з Києва, з 12 квітня – із Солотвино й Чопа);
  • №134/133 Миколаїв – Рахів (з 12 квітня – з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
  • №26/25 Одеса – Рахів (з 11 квітня –з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Вихід Закарпаття із червоної зони

10 квітня Державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про вихід Закарпаття із червоної зони карантину, де воно перебувало з 8 березня.

Із 11 квітня в регіоні діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої зони.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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