Пробне ЗНО 2021 відбудеться 10 квітня у більшості регіонів, окрім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Через обмеження роботи громадського транспорту сесія пробного зовнішнього незалежного оцінювання тут перенесли на 24 квітня.

В ньому беруть участь більше 120 тис. випускників.

Тестування розпочнеться об 11.00, а допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10.15 до 10.50.

Учасники пробного тестування повинні мати з собою:

документ, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

захисну маску;

дві-три ручки з чорнилом чорного кольору;

пляшку з питною водою (за бажанням);

антисептик для рук.

Запізнюватися не можна, бо не допустять до пункту тестування.

На вході мають перевірити температуру, тому за наявності симптомів ГРВІ краще залишатися вдома.

У такому випадку учасник пробного ЗНО зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати.

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Це треба зробити протягом 10-14 квітня у спеціальному сервісі Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного ЗНО 2021 розмістять в особистих кабінетах його учасників до 30 квітня.

Пробне ЗНО 2021

Через карантин кожен учасник пробного ЗНО 2021 мав можливість вибрати лише один предмет.

За даними УЦОЯО, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208 044 особи) і математика (242 834 особи), третє місце посіла історія (247 109 особи).