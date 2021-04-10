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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Закарпаття виходить з червоної карантинної зони – дата

Державна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 10 квітня ухвалила рішення щодо скасування червоного рівня епідемічної небезпеки на території Закарпатської області.

карантин в україні

Закарпаття 11 квітня 2021 року о 00.00 переходить з червоної карантинної зони, де перебувало з 8 березня, до жовтої.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що з неділі в Закарпатській області діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої зони.

Пост Немчінова

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10 квітня Івано-Франківська область перейшла з червоної у жовту зону. Тут обмеження червоного рівня запровадили 22 лютого.

За місяць завантаженість ліжок з киснем вдалося зменшити з 63% до 38%, а коефіцієнт виявлення випадків – із 25% до 13%.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що на черзі – Закарпаття.

Фото: Dreamstime

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