Арестович назвав єдиний варіант військового вирішення проблеми на Донбасі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, чи можливий наступ з боку Російської Федерації та що може привести до відкритих бойових дій. Також він заявив, що єдиний варіант військового вирішення проблеми на Донбасі – це, якщо перейде до відкритих бойових дій і доведеться відповідати.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

— Там може бути багато що. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь. Наш шлях узгоджений з партнерами і вирішений як політико-дипломатичний попри всі його труднощі.

На запитання, чи можливий наступ з боку Росії, Арестович відповів:

– Моя оцінка збігається з оцінкою нашого ГУР (Головне управління військової розвідки, – Ред.), яке оприлюднило таке (документ, – Ред.) Головного управління розвідки Міноборони, в якому я, до речі, служив. Прогноз полягає в чому? Що буде загострення на фронті. Воно фактично неминуче. І можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональної війни або нападу з півночі, з півдня і з кримського напрямку не передбачається.

Також Арестович зазначив, що поки не передбачається повномасштабної війни, зокрема, через те, що Захід дав зрозуміти, що Україна не залишиться сама, без військової допомоги, і розмір цієї допомоги може не порадувати кремлівський режим.

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Водночас, Україна готова до найгіршого сценарію, якщо РФ з різних міркувань піде у наступ на Донбасі і в Криму.

– Ми готові. Буде дуже важко. Скажу так, що це буде есхатологічна подія. Тобто подія, зламна для нашої історії як принципова, нам буде дуже і дуже важко і будуть величезні втрати. Але і росіянам буде дуже і дуже важко і будуть величезні втрати. Загроза переходу до відкритих бойових дій з боку РФ небезпечна насамперед для самої Росії. Тому що тверезі голови в РФ кажуть, що це стане початком кінця Росії. Вони понесуть величезні втрати тут, фактично Збройні сили РФ перестануть бути боєздатними після зіткнення з ЗСУ. По-друге, їх потім приб’ють санкціями остаточно політичними, економічними і так далі. Росія не підніметься.

Також він додав, що створення нового фронту – це нові санкції, нове порушення міжнародного права.

Також під час інтерв’ю Арестович розповів, що президент України Володимир Зеленський намагався провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі.