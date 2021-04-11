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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Хто має право отримати карантинну допомогу у 8 тис. грн (СПИСОК)

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову №329, що визначає види діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у червоних зонах карантину мають право на отримання державної допомоги у сумі 8 тис. грн.

Гривня

Перелік сфер діяльності є досить довгим, і стосується підприємств чи компаній, що були змушені призупинити роботу через карантин.

Це роздрібна торгівля, заклади культури, спорту та громадського харчування.

Йдеться про найманих працівників та ФОП у таких галузях:

  • роздрібна торгівля запчастинами, комп’ютерами та оргтехнікою, електронікою та побутовою технікою, одягом та взуттям, будівельними матеріалами, килимами, меблями, книгами, іграшками, спортивним інвентарем, рослинами, годинниками, ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах. Сюди ж належить і роздрібна торгівля на ринках та з лотків;
  • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій;
  • діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, організація концертів, конгресів і торговельних виставок, робота бібліотек та архівів, тематичних парків та атракціонів, організація відпочинку та розваг;
  • робота спортивних закладів, фітнес-центрів;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту, прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.

Щоб отримати державну допомогу, як і у грудні 2020 року, підприємці та наймані працівники мають зареєструватися і подати заявку на порталі чи через додаток Дія.

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Виплата ФОПам по 8 тис. грн: скільки можуть отримати допомогу та приклад заяви

30 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень. 9 квітня закон набув чинності.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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