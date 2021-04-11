Кабінет міністрів України оприлюднив постанову №329, що визначає види діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у червоних зонах карантину мають право на отримання державної допомоги у сумі 8 тис. грн.

Перелік сфер діяльності є досить довгим, і стосується підприємств чи компаній, що були змушені призупинити роботу через карантин.

Це роздрібна торгівля, заклади культури, спорту та громадського харчування.

Йдеться про найманих працівників та ФОП у таких галузях:

роздрібна торгівля запчастинами, комп’ютерами та оргтехнікою, електронікою та побутовою технікою, одягом та взуттям, будівельними матеріалами, килимами, меблями, книгами, іграшками, спортивним інвентарем, рослинами, годинниками, ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах. Сюди ж належить і роздрібна торгівля на ринках та з лотків;

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій;

діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, організація концертів, конгресів і торговельних виставок, робота бібліотек та архівів, тематичних парків та атракціонів, організація відпочинку та розваг;

робота спортивних закладів, фітнес-центрів;

діяльність із забезпечення фізичного комфорту, прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.