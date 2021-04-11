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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Польща працює над посиленням антиросійських санкцій через агресію проти України

Варшава здійснює активні заходи щодо посилення санкцій проти Російської Федерації через агресію проти України. Зокрема у Польщі висловили занепокоєння щодо активізації військ РФ біля українських кордонів.

Польща працює над посиленням антиросійських санкцій через агресію проти України

Про це повідомило МЗС Польщі. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що країна постійно працює над посиленням антиросійських санкцій.

Зокрема таке рішення ухвалили через агресивну політики РФ проти України. Зазначається, що напруга систематично зростає з початку року. Звіти СММ ОБСЄ підтверджують збільшення випадків порушення умов перемир’я з середини березня утричі, ніж взимку, зі сторони незаконних збройних формувань, що підтримує Росія.

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У МЗС Польщі підкреслили, що це призводить до того, що гинуть українські солдати. Зазначається, що напругу збільшують також російські військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії.

Активізація військ РФ

Наприкінці березня стало відомо, що Російська Федерація нарощує свої війська поблизу державного кордону України. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що під ударом можуть опинитися одразу декілька регіонів.

Члени НАТО висловили занепокоєння щодо дій Російської Федерації. Вони засудили підрив мирних зусиль України на території Донецької та Луганської областей.

У США також відреагували на активізацію військ РФ. Зокрема країна просить Російську Федерацію дати пояснення щодо стягування військ до кордонів України.

Джерело: РАР

Фото: Pexels

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