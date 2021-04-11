Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами

Президент України Володимир Зеленський намагався провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

— Після 26 березня, коли загинули відразу чотири військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна.

Наскільки я знаю, вдалося провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти, – сказав Арестович.