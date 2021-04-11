Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами

Президент України Володимир Зеленський намагався провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.
— Після 26 березня, коли загинули відразу чотири військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна.
Наскільки я знаю, вдалося провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти, – сказав Арестович.
26 березня під Шумами загинули четверо українських військовослужбовців внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ще двоє українських воїнів отримали поранення і були доставлені в медустанови.
Фото: Олексій Арестович